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- İzmir’de gözleri oyulmuş yaşlı adam cesedi bulundu
İzmir’de gözleri oyulmuş yaşlı adam cesedi bulundu
- İHA
- 19.12.2020 - 03:49
- Güncelleme : 19.12.2020 - 04:14
Dün gece saat 21.00 sıralarında, İzmir'in Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi 599 sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, yaşadığı evde İbrahim Gürültülüoğulları’ndan (81) haber alamayan komşuları, yaşlı adamın durumundan şüphelenerek durumu yaşlı adamın yakınlarına bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Gürültülüoğulları’nın ikamet ettiği adresine gelen yakınları, kapıyı açtığında yaşlı adamı gözleri oyuk bir şekilde yerde hareketsiz halde yatarken karşılaşınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine gelen belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaptı.
İzmir’de gözleri oyulmuş yaşlı adam cesedi bulundu İZLE
GÖZLERİNİN OYULMUŞ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan gözleri oyuk şekilde ölü bulunan yaşlı adamın yaklaşık bir hafta önce öldüğü ve yaşamını yitirdikten sonra gözlerinin fareler tarafından oyulmuş olabileceği öne sürüldü.
İbrahim Gürültülüoğulları’nın cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.