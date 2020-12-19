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İzmir’de gözleri oyulmuş yaşlı adam cesedi bulundu

İzmir’de gözleri oyulmuş yaşlı adam cesedi bulundu

Konak ilçesinde bir süre önce yalnız yaşadığı evinde yaşamını yitirdiği düşünülen yaşlı adamın, bir yakını tarafından gözleri oyuk bir şekilde cesedi bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.