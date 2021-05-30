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    İzmir'de gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi

    Gümrük kaçağı olduğu tespit edilen otomobilin piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
    • DHA
    • 30.05.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 30.05.2021 - 09:37
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    İzmir'de gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bir otomobil için çalışma başlattı.

    Bu kapsamda polis, 27 Mayıs Perşembe günü otomobili Karşıyaka İskele karşısında durdurdu.

    OTOMOBİLE EL KONULDU, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

    Ekiplerin evraklarda yaptığı incelemede piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan ve gümrük kaçağı olduğu belirlenen otomobile el koyuldu.

    Öte yandan, gözaltına alınan otomobilin sürücüsü T.G.S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İzmir de gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi #1

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