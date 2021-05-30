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İzmir'de gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi

İzmir'de gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi

Gümrük kaçağı olduğu tespit edilen otomobilin piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.