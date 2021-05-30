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- İzmir'de gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi
İzmir'de gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi
Gümrük kaçağı olduğu tespit edilen otomobilin piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
- DHA
- 30.05.2021 - 09:09
- Güncelleme : 30.05.2021 - 09:37
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bir otomobil için çalışma başlattı.
Bu kapsamda polis, 27 Mayıs Perşembe günü otomobili Karşıyaka İskele karşısında durdurdu.
OTOMOBİLE EL KONULDU, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Ekiplerin evraklarda yaptığı incelemede piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan ve gümrük kaçağı olduğu belirlenen otomobile el koyuldu.
Öte yandan, gözaltına alınan otomobilin sürücüsü T.G.S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.