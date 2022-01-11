İzmir'de günlükle ortaya çıkan istismara iyi hal indirimli ceza

İstinaf mahkemesi, üvey çocuğuna istismardan iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay hapse çarptırılan Engin O.'nun cezasını onadı.

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki A.B.B. adlı kız çocuğu, henüz 13 yaşındayken üvey babası Engin O.'nun (40) cinsel tacizine maruz kaldı.

Tacizler yaklaşık 2 sene sürerken, pandemi döneminde A.B.B.'nin tavırlarındaki değişim anne J.O.'nun dikkatini çekti.

ÇOCUK TACİZİ GÜNLÜĞÜNE YAZDI

Psikiyatrik muayenede cinsel tacizi anlatan A.B.B.'ye depresyon ve anksiyete tanısı konuldu; bunun yanı sıra A.B.B.'nin günlükleri de incelenince üvey baba tacizi ortaya çıktı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ: NEFSİME HAKİM OLAMADIM

Yaşananlar üzerine anne J.O., eşi Engin O.'dan şikayetçi oldu. Engin O., 2021’in Ocak ayında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Engin O., tutuklandı. Engin O. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Suçunu itiraf eden Engin O., "Uyurken üzerini örtmek için odaya girdiğimde A.B.B.'nin bacakları açıktaydı. Nefsime hakim olamadım ve bacaklarına dokundum. İrkilince odadan geri çıktım. Başka bir şey yapmadım. Bu olaydan sonra A.B.B. bana önyargılı oldu." diye konuştu.

"KAPI KOLUNU SESSİZCE İNDİRİP İÇERİ GİRİYORDU"

A.B.B. ise "İlk olarak evimizin çatısında tacize uğradım. Sürekli aynı şeyleri yapıyordu. Yattığım odanın kapı kolunu sessizce indirip, içeri giriyordu. Bunları günlüğüme yazdım. Cinsel taciz, ben günlük tutmaya başlamadan 6 ay önce başlamıştı." dedi.

15 YIL HAPİS CEZASI ALDI, İYİ HALLE 12,5 YILA İNDİRİLDİ

Mahkeme heyeti, geçen ağustos ayında Engin O.'ya önce 15 yıl hapis verdi. Daha sonra sanığın hapis cezası, duruşmalardaki iyi hali ve sabıkasının olmaması nedeniyle 12 yıl 6 aya indirildi.

CEZAYI ONANDI

Yerel mahkemenin verdiği kararın ardından taraf avukatları, verilen cezaya itiraz etti. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Ceza Dairesi, sanığının tutukluk halinin devamına, usulen ve esasen istinaf başvurusunun reddine karar vererek, yerel mahkemenin verdiği 12 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

"KIZIM HAYATA KÜSTÜ"

Olaydan sonra Engin O.'dan boşanmak için de dava açan anne J.O., istinafın kararını şaşkınlıkla karşıladığını belirterek "Olaydan sonra kızım hayata küstü. Hepimizin psikolojisi yerle bir oldu. Kızım bir tür beslenme bozukluğu olan anoreksiya oldu ve 33 kiloya kadar düştü. Ancak o adama iyi hal indirimi uygulandı. Adalete güvenmek istiyoruz. Kızım için son nefesime kadar hukuki mücadelemi sürdüreceğim." dedi.

"KENDİMİ ASMAYI DÜŞÜNDÜM"

A.B.B.'nin, kendisini asarak intihar etmeyi bile düşündüğünü belirttiği günlükte, "Ben uyurken yanıma geliyor. Ne yaptığını sorduğumda üzerimi örtmek için geldiğini söylüyor. Annem bunları öğrense çoktan boşanmışlardı. Belki de çok uzaklara gitmeliyim ama hiçbir yerde istenmiyorum. O kadar baskı altındayım ki kendimi asmayı düşündüm. Yarın karne günü ve mutlu numarası yapmalıyım. Odama kamera koymayı bile düşündüm. Annemler odalarına kilit aldılar. Ben de almak istedim ama gerçeği asla söyleyemezdim. Canım çok sıkkın. Bana dokunduğunu, taciz ettiğini söyleyemiyorum. Yetti artık çok sıkıldım." ifadeleri yer almıştı.