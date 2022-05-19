Bornova ilçesinde yeni kliniğe taşınan doktor, komşu işletme sahiplerinin koyduğu güvenlik kameralarının kaldırılmasını isteyince tekme tokat dayak yedi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltında.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kliniğe 10 gün önce taşınan doktor, kliniğin üzerinde bulunan ve bitişikteki lokal işletmecilerinin taktırdığı güvenlik kameralarından rahatsız oldu.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül, kadın müşterilerinin bu durumdan rahatsızlık duyduğunu belirtse de lokal işletmecileri, kameraları kaldırma talebini geri çevirdi.

Doktoru tekme dokat darbettiler

DHA'nın aktarımına göre, dün saat 19.00 sularında Dr. Gül, rehabilitasyon merkezinin önünden geçen lokal çalışanlarından Sedat Ö.'den yine güvenlik kameralarını kaldırmalarını isteyince tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Dr. Gül, Sedat Ö. ve 3 lokal çalışanı tarafından dövüldü.

3 kişi gözaltına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis, Sedat Ö., kardeşi Suat Ö. ve Bülent A.'yı gözaltına aldı, 1 şüpheli ise kaçtı.

İzmir'de güvenlik kamerası tartışması: Doktoru darbettiler VİDEO



"İsteğim kabul edilmedi, darbedildim"

Saldırının ardından Dr. Gül, darp raporu alırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Dr. Gül'ün polisteki ifadesinde, lokal sahiplerine güvenlik kameralarını kaldırmaları ricasında bulunduğunu belirterek, "Bu isteğim kabul edilmedi ve saldırıya uğrayıp, darbedildim." dediği belirtildi.

Kendisine saldıranları tanımadığını belirten Dr. Gül, bu kişiler arasında lokal sahibinin bulunmaması nedeniyle ondan şikayetçi olmadı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise haklarındaki iddiaları kabul etmedi.

1 şüphelinin işlemleri devam ediyor

İfadelerinin alınmasının ardından şüphelilerden 2'si salıverilirken, Sedat Ö.'nün işlemlerinin sürdüğü belirtildi.





