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    İzmir’de hafif ticari araç tıra ok gibi saplandı: 1 ölü

    İzmir'de hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra arkadan ok gibi saplandı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
    • 25.10.2022 - 04:05
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    İzmir’de hafif ticari araç tıra ok gibi saplandı: 1 ölü

    İzmir'de saat 23.45 sıralarında Egemenlik Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi’nde, Riza Baran (62) idaresindeki 35 EMB 25 plakalı hafif ticari araç, Bornova istikametinden Kemalpaşa yönüne seyir halindeyken emniyet şeridinde park halinde bulunan S.Ç. yönetimindeki Mercedes marka 41 AHZ 727 plakalı tıra arkadan ok gibi saplandı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, 110 AKS ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Feci şekilde yaşamını yitirdi

    Araç içerisinde sıkışan ve olay yerinde yaşamını yitiren sürücü Riza Baran, 110 AKS ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Savcının incelemesinin ardından 62 yaşındaki adamın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir’de hafif ticari araç tıra ok gibi saplandı: 1 ölü #1

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre hafif ticari araç bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla kaldırılırken, tır sürücüsü S.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir’de hafif ticari araç tıra ok gibi saplandı: 1 ölü #2

    İzmir’de hafif ticari araç tıra ok gibi saplandı: 1 ölü #3

    İzmir’de hafif ticari araç tıra ok gibi saplandı: 1 ölü #4


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