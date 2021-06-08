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    İzmir'de hafif ticari araçtan 26 kilo uyuşturucu çıktı

    Bir araçta, narkotik köpek 'Mia' ile yapılan aramada, 26 kilo 140 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 08.06.2021 - 17:48
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    İzmir'de hafif ticari araçtan 26 kilo uyuşturucu çıktı

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün akşam, İzmir Otoyolu Akalan Gişeleri'nde hafif ticari aracı durdurdu.

    Narkotik köpek 'Mia' ile yapılan aramada, bagajdaki valiz içinde, paketler halinde 26 kilo 140 gram bonzai ele geçirildi.

    2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Araçtaki 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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    İzmir de hafif ticari araçtan 26 kilo uyuşturucu çıktı #4

    İzmir de hafif ticari araçtan 26 kilo uyuşturucu çıktı #5

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