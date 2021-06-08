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İzmir'de hafif ticari araçtan 26 kilo uyuşturucu çıktı

İzmir'de hafif ticari araçtan 26 kilo uyuşturucu çıktı

Bir araçta, narkotik köpek 'Mia' ile yapılan aramada, 26 kilo 140 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.