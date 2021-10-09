İzmir’de, halanın yeğenini ezdiği kaza anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Bayraklı ilçesinde, 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara’yı ezerek ölümüne neden olan A.Z.’nin, kaza anlarına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, Z.A. isimli bir kadın, yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara’yı otomobili ile ezerek ölümüne neden oldu.

Hala Z.A., karakoldaki ifadesinde göre, yaklaşık 3 ay önce annesini kaybeden Kara’nın köpek istediği için evine para almaya giderken kasisten geçtiği sırada yeğeninin araçta olmadığını fark etti.

Z.A., arkasına baktığında yeğeni Kara’nın yerde yattığını gördü.

Kutsal Hazar Eymen Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kara’nın yaşamını yitirdiği kaza anlarına ilişkin görüntüler ise yaklaşık 2 ay sonra ortaya çıktı.

Görüntülerde Kara’nın kıyafeti aracın kapısına takılan Kara’nın araç hareket edince sürüklendiği, aracın kasisten geçmesiyle düştüğü görüldü.

KUCAĞINA ALIP ASANSÖRE TAŞIDI

Aracın düşen çocuğun üzerinden geçtiği anlar da saniye saniye görüntülerde yer aldı.

Z.A., yaklaşık 20 metre gittikten sonra yeğenini ezdiğini fark etti.

Araçtan inip Kara’nın başına gelen Z.A., yeğenini kucağına alıp asansöre taşıdı.

DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

Z.A.’nın yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği görüldü.

Ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkaran Z.A. bir koltuğa otururken, çocuğun durumunu gören bir doktor, Kara’yı yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştı.

“ASANSÖRÜN ÖNÜNDE DÜŞÜRÜP BEYİN KANAMASI GEÇİRMESİNE NEDEN OLUYOR”

Baba Adem Kara, görüntülerin ortaya çıkmasıyla olayın ablasının ifadesinde belirttiği gibi olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Olay ablamın, oğlumu arabadan indirip hızlı bir şekilde gaza basması ve oğlumun sürükleyerek metrelerce sonra ezmesiyle gerçekleşiyor. Oğlumu ezdikten 20 metre sonra durup iç kanama riski olan oğlumu kucaklayıp arabanın içerisinde yaklaşık 10 dakika bekliyor. Sonra asansöre götürüp asansörün önünde düşürüp beyin kanaması geçirmesine sebep oluyor oğlumun.





“OLAYLAR TAMAMEN TERS YÖNDE OLMUŞ”

Biz bu olayları ilk başında görmemiştik. Kamera kayıtları istememe rağmen bana vermemişlerdi. Ben kamera kayıtlarını sonradan izledim ve olayın gerçek yüzünü öğrenip ablamdan şikayetçi oldum. Bana anlatılanlar, oğlumun arabanın arka kapısından düştüğü ve ablamın o anda durduğuydu ama olaylar tamamen ters yönde olmuş.

İzmir’de, halanın yeğenini ezdiği kaza anlarının görüntüsü ortaya çıktı VİDEO



“NEDEN İLK BAŞTA ŞİKAYETÇİ OLMADIM DİYE KENDİME KIZDIM”

Sürükleme halini izledim. Ondan sonra zaten kendimi çok kötü hissettim. Neden ilk başta şikayetçi olmadım diye kendime kızdım. Görüntüleri gördükten sonra avukatımla birlikte direkt adliyeye gidip ablamdan şikayetçi oldum. Ablam ve ailem, oğlumun arabanın arka koltuğundan kafa üstü düşüp o yüzden beyin kanaması geçirdiği söylediler. Ben de onlara inanarak ilk başta şikayetçi olmadım.”





"NE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Ablasının avukatının 5 gün içinde kamer kayıtlarına ulaştığını belirten Adem Kara, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Tamamen her şeyi planlamışlar. Ablamı bu olaydan nasıl zararsız çıkaracaklarını hesaplamışlar. Bu olayda bir çocuk öldü. Benim oğlum öldü. Ailem bile ablamı korumaya çalışmış. Ben sadece adaletin tecelli etmesini istiyorum. Bir an önce yakalanarak cezaevine gönderilmesini istiyorum. Bir önce en büyük ceza neyse onu almasını istiyorum. Normalde benim oğlum annesinin ölümünden sonra tek başına tuvalete bile giremeyen bir çocuktu. O çocuğu otoparkta neden arabadan indirip gaza basıp oğlumu metrelerce sürükledi? Ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim.”

KAZAYI YAPAN HALA, HEMŞİRE

Adem Kara, ablasının bir hemşire olup sağlık kuruluşu işlettiğini, buna rağmen bir sağlıkçının yapmayacağı hatalı müdahaleleri yaparak zaten ağır yaralı olan çocuğuna daha çok zarar verdiğini belirtti.