İzmir'de hamile olan nikahsız eşini öldüren şahsa müebbet talebi

Konak ilçesinde 17 yaşındaki hamile kadın, yolda yürürken nikahsız eşi tarafından bıçaklandı. Hastanede hayatını kaybeden anne ve bebeğin katili için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

26 Mart 2020 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olayda, 17 yaşındaki 5 aylık hamile Sezen Ünlü, yolda yürüdüğü esnada arkasından gelen nikahsız eşi Anıl Yolum (24) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan Ünlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Anne de bebek de yaşama tutunamadı

İHA'nın haberine göre saldırıya uğrayan Ünlü'nün bebeğinin de öldüğü belirlendi.

Gözaltına alınan Anıl Yolum, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Anıl Yolum için ‘Gebe olduğu bilinen kadını öldürme’ ve ‘Çocuğu kasten öldürmek’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası istendi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Anıl Yolu SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, taraf avukatları ve Sezen Ünlü’nün ailesi ise salonda hazır bulundu.

İki taraf arasında geçen konuşma mahkemede dinlendi

Sanık avukatının mahkemeye sunduğu ve Sezen Ünlü ile Anıl Yolum arasında geçen konuşmalar mahkemede dinlenmesinin ardından savcı, esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu.

Savcı; Anıl Yolum’un, Sezen Ünlü’nün hamile olduğunu bildiği halde olayı gerçekleştirdiğini savunarak Yolum’un, ‘Gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Tahrik indirimi uygulanmadı

Yolum’un cinayeti aldatıldığı için işlediğini ise ‘haksız tahrik’ hükümlerinden faydalanmak için söylediğini iddia eden savcı, cezanın ‘haksız tahrik’ ve ‘takdiri indirim’ yapılmadan verilmesini istedi.

Katılan avukatlar, esasa ilişkin mütalaaya katıldıklarını beyan ederken, sanık avukatı ise savunma için süre istedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, Anıl Yolum’un tutukluluk haline karar vererek, sanık avukatının esasa ilişkin savunma hazırlaması için süre verip duruşmayı erteledi.