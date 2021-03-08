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İzmir'de hamile taklidi yapan kadının karnından bonzai çıktı

İzmir'de hamile taklidi yapan kadının karnından bonzai çıktı

Polis uygulamasında, hamile olduğu için karnının şiş olduğunu söyleyen kadının karın bölgesinden 1 kiloya yakın bonzai maddesi ele geçirildi. Kadın, polis tarafından gözaltına alındı.