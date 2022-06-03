İzmir'de, hasta yakınları güvenlik görevlisini darbetti

Hasta yakınlarını cerrahi kattan çıkmaları konusunda uyaran güvenlik görevlisi Ali Gelincik, darbedildi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Bölümü’nde dün, hasta yakınlarını kattan çıkarmak isteyen güvenlik görevlisi Ali Gelincik darbedildi.

İddiaya göre uyarısını yapan kat hemşiresi güvenlik görevlisi Ali Gelincik'i çağırdı. Hasta yakınlarından biri Gelincik’e, “Başka hasta yakınları içeride varken neden bizi çıkarıyorsun?" şeklinde bağırıp darbetti.

Acil serviste tedaviye alındı

İHA’nın hsberine göre; olayın ardından güvenlik personeli Gelincik, servis personeli eşliğinde acil servise alınarak tedaviye alındı.

İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.