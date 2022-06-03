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    İzmir'de, hasta yakınları güvenlik görevlisini darbetti

    Hasta yakınlarını cerrahi kattan çıkmaları konusunda uyaran güvenlik görevlisi Ali Gelincik, darbedildi.
    • 03.06.2022 - 08:33
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    İzmir'de, hasta yakınları güvenlik görevlisini darbetti

    İzmir’in Karabağlar ilçesinde, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Bölümü’nde dün, hasta yakınlarını kattan çıkarmak isteyen güvenlik görevlisi Ali Gelincik darbedildi.

    İddiaya göre uyarısını yapan kat hemşiresi güvenlik görevlisi Ali Gelincik'i çağırdı. Hasta yakınlarından biri Gelincik’e, “Başka hasta yakınları içeride varken neden bizi çıkarıyorsun?" şeklinde bağırıp darbetti.

    Acil serviste tedaviye alındı

    İHA’nın hsberine göre; olayın ardından güvenlik personeli Gelincik, servis personeli eşliğinde acil servise alınarak tedaviye alındı.

    İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    İzmir de, hasta yakınları güvenlik görevlisini darbetti #1


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