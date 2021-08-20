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İzmir’de, hastane önüne bırakılan 16 yaşındaki genç kız kurtarılamadı

İzmir’de, hastane önüne bırakılan 16 yaşındaki genç kız kurtarılamadı

Hastane önüne bırakılan 16 yaşındaki Elif Terziler, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Terziler’in ölümüne uyuşturucunun neden olduğu değerlendirildi.