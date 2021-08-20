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- İzmir’de, hastane önüne bırakılan 16 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
İzmir’de, hastane önüne bırakılan 16 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Hastane önüne bırakılan 16 yaşındaki Elif Terziler, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Terziler’in ölümüne uyuşturucunun neden olduğu değerlendirildi.
- DHA
- 20.08.2021 - 09:22
İzmir’in Konak ilçesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilden bir genç kız bırakıldı.
Çevredeki vatandaşlar durumu fark eder etmez yetkililere haber verdi.
Hastaneye alınan genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
16 yaşında Elif Terziler olduğu belirlenen genç kızın cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
UYUŞTURUCU SONNRASI FENALAŞTIĞI DEĞERLENDİRİLDİ
Terziler’in uyuşturucu kullanımı sonrası fenalaştığı, bu sebeple hastane önüne bırakıldığı değerlendirildi.
Kesin ölüm nedeni, otopsi işlemlerinin ardından anlaşılacak.
ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Terziler’i hastane önüne bırakan şahısların bulunması için çalışmalar başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.