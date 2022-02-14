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İzmir'de hayvanseverler, köpeklerin saldırdığı adama saldırdı

İzmir'de hayvanseverler, köpeklerin saldırdığı adama saldırdı

Yürüyüş yaptığı yerde kadınların başıboş köpeklerinin üzerine saldırdığını söyleyen adam, o anları kamera ile kaydetti. Köpeğin saldırdığı adamın bacağındaki diş izleri, kameraya yansıdı.