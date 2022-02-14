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    İzmir'de hayvanseverler, köpeklerin saldırdığı adama saldırdı

    İzmir'de hayvanseverler, köpeklerin saldırdığı adama saldırdı

    Yürüyüş yaptığı yerde kadınların başıboş köpeklerinin üzerine saldırdığını söyleyen adam, o anları kamera ile kaydetti. Köpeğin saldırdığı adamın bacağındaki diş izleri, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 13:22
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    İzmir'in Seferhisar ilçesindeki yürüyüş alanında ilerleyen bir vatandaş, hayvansever kadınların bağlamadığı köpeklerin saldırısına uğradı.

    Köpekler tarafından ısırıldıktan sonra eline aldığı kamerayla olay yerinden görüntü kaydeden adam, ısırılan bacağını gösterdi.

    Kameraya kaydedilen görüntüde vatandaşın başıboş köpekler tarafından saldırıya uğramasına rağmen korunmaması dikkat çekti.

    KÖPEKLERİ UZAKLAŞTIRMAK İÇİN AYAĞINI YERE VURDU

    Olay yerinde kameraya yansıyan 3 kadın, köpeklerini geri çekmeden adamın üzerine yürümeye ve bağırmaya devam etti.

    Köpeklere taş attığı iddia edilen şahıs, taş atmadığını ve köpeklerin üzerine gelmemesi için ayaklarını yere vurduğunu ifade etti.

    İzmir'de hayvanseverler, köpeklerin saldırdığı adama saldırdı VİDEO

    BİLİNÇLİ SALDIRTTIKLARINI SÖYLEDİ

    Aynı zamanda kendisinin de 10 kedi ve 3 köpek sahibi olduğunu söyleyen yaralı adam, hakaret anlarında kaydı sürdürdü.

    Saldırılarını sürdüren kadınların görüntülerini paylaşan mağdur, kadınların köpeklerle bilinçli olarak saldırdığını iddia etti.

    İzmir de hayvanseverler, köpeklerin saldırdığı adama saldırdı #1

    İzmir de hayvanseverler, köpeklerin saldırdığı adama saldırdı #2

    İzmir de hayvanseverler, köpeklerin saldırdığı adama saldırdı #3


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