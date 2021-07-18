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İzmir’de Heimlich manevrası hayat kurtardı

İzmir’de Heimlich manevrası hayat kurtardı

Bir şahıs, büfeden aldığı suyu içtikten sonra öksürmeye başladı. Şahsın boğulduğunu anlayan tekel bayi çalışanı Hasan S., yaptığı Heimlich manevrası ile şahsı boğazına kaçan ekmekten kurtardı.