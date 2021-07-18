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    İzmir’de Heimlich manevrası hayat kurtardı

    Bir şahıs, büfeden aldığı suyu içtikten sonra öksürmeye başladı. Şahsın boğulduğunu anlayan tekel bayi çalışanı Hasan S., yaptığı Heimlich manevrası ile şahsı boğazına kaçan ekmekten kurtardı.
    • DHA
    • 18.07.2021 - 13:37
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 13:38
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    İzmir’de Heimlich manevrası hayat kurtardı

    İzmir’in Konak ilçesinde bir şahıs Anafartalar Caddesi’nde bulunan bir büfeye geldi.

    Büfeden aldığı suyu içen şahıs, bir süre sonra öksürmeye başladı.

    Çevredeki vatandaşlar bir süre sonra şahsın durumundan şüphelenip yanına gitti.

    Tekel bayi çalışanı Hasan S., şahsın boğulduğunu anlayınca Heimlich manevrası ile müdahalede bulundu.

    KAMERAYA YANSIDI

    Boğazına ekmek kaçtığı anlaşılan şahıs, yapılan müdahalenin ardından rahat bir nefes aldı.

    Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    İzmir’de Heimlich manevrası hayat kurtardı ViDEO

    İzmir’de Heimlich manevrası hayat kurtardı #1

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