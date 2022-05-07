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    İzmir'de hırsızı vurmaya çalışan amca, yeğenini öldürdü

    Kendisinin pulluğunun çalındığını iddia eden şahıs, yolda hırsız olduğunu düşündüğü kişiyi durdurarak kurşun yağmuruna tuttu. Araya girdiği sırada amcası tarafından vurulan yeğen, kurtarılamadı.
    • 07.05.2022 - 08:50
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    İzmir'de hırsızı vurmaya çalışan amca, yeğenini öldürdü

    İzmir'in Çiğli ilçesindeki Sasalı Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi Doğal Yaşam Parkı yakınlarında arazileri bulunan A.Ö., tarlalarından pulluk çalındığını düşündü.

    Yeğeni Ömer Öztarla ile kendilerine ait arazide duran A.Ö., hırsızlığın E.K. tarafından yapıldığını fark etti.

    Bunun üzerine, E.K.'yı yakalamak için yola çıkan A.Ö. ve yeğeni Ömer Öztarla, E.K.'yı Ahmet Piriştina Caddesi Doğal Yaşam Parkı kavşağında durdurdu.

    Silahlı kavgada yeğenini vurdu

    A.Ö. ile E.K. arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. A.Ö., kendisine ait tabanca ile E.K.'yı kurşun yağmuruna tuttu. Omuz ve bacağından vurulan E.K. ağır yaralanırken, bu sırada amcasını durdurmaya çalışan Ömer Öztarla da amcasının tabancasından çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

    Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yeğeni kurtarılamadı

    Yaralılardan E.K., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Bakırçay Üniversitesi Çiğli Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Ömer Öztarla ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.K.'nın hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    İzmir de hırsızı vurmaya çalışan amca, yeğenini öldürdü #1

    İzmir de hırsızı vurmaya çalışan amca, yeğenini öldürdü #2

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    İzmir de hırsızı vurmaya çalışan amca, yeğenini öldürdü #9


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