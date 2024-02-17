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İzmir'de hırsızların bekçilere yakalanma anı kameraya yansıdı

İzmir'de hırsızların bekçilere yakalanma anı kameraya yansıdı İzmir'de bir motosikleti çalmak için uğraşan 2 şüpheli, bekçi ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızların yakalanma anı ise sokakta bulunan bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.