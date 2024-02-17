İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Polis Merkezi Amirliği'ne bekçiler devriye attığı esnada 2 şüphelinin motosikletin direksiyon kilidini kırıp sürüklediğini fark etti.
Bu esnada şüphelileri yakalamak için o noktaya doğru giden bekçileri gören şüpheliler kaçmaya başladı.
Kısa süren kovalamacanın ardından hırsızları yakalayan bekçiler G.G. ve K.Y. adlı 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalanma anı kamerada
Hırsızların motosikleti çalma teşebbüsü ve bekçilere yakalanma anı sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntüde erkek olan kişinin motosikleti çalma teşebbüsü, kadın olan diğer şüphelinin de etrafı izlediği anlar yer alırken bekçileri gördüğünde kaçan şüphelilerin kıskıvrak yakalandığı anlar yer aldı.
Sorgulanmak üzere Boğaziçi Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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