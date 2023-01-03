Kadın avukat, hız sınırını aştığı için kesilen cezaya, kamu adına göreve gittiği gerekçesiyle itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği de cezayı iptal etti. Haklı bulunan avukat, "Bu bir emsal karar" dedi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 19 Ekim günü Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi’nde denetimdeydi.

Saat 11.00 sıralarında da avukat Yaren Düzgün, 35 APL 985 plakalı otomobili ile caddeden geçti.

Hızı 20 kilometre aştı

Aracı durduran ekipler; avukata, 70 kilometrelik hız sınırını 20 kilometre aştığı gerekçesiyle 427 TL idari para cezası kesti.

Düzgün, kamu davasına ilişkin bir duruşmaya gittiğini belirtip, cezaya itiraz etti.

İzmir’de hız yapan avukatın cezasını mahkeme iptal etti VİDEO



Trafik Şube: Ceza usule uygun

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de tutanaklardaki araç bilgileri ile kayıtlardaki araç bilgilerinin birbirini doğruladığını, ihlalin fotoğraflarla tespit edildiğinin bilgisini vererek, hız sınırı ve hız denetimi yapıldığına dair levhanın bulunduğunu, cezanın usule uygun olduğunu belirtti.

Düzgün ise ihlal tarihinde İzmir 19. İş Mahkemesi'nde görülen bir davada davacı vekili olduğunu, denetime girdiği saatin duruşmadan kısa süre önce gerçekleştiğini ifade etti.

Mahkeme, avukatı haklı buldu

Düzgün, kamu adına göreve gittiği gerekçesiyle cezanın iptalini istedi.

Karşıyaka 1. Sulh Ceza Hakimliği, Düzgün'ü haklı bulup, cezayı iptal etti.

Düzgün'ün, duruşmaya gecikmesi halinde kişilerin mağduriyetlerine neden olabileceği gerekçesiyle hız sınırını aştığı, ayrıca kamu zararına neden olduğu ya da tehlikeye düşürdüğüne dair bir delil ve iddianın bulunmaması, karara gerekçe olarak gösterildi.

"Kastım yoktu"

Söz konusu kararın emsal olduğunu söyleyen Yaren Düzgün, “Hız kontrolü yapan radar ekipleri, aracımı durdurup, sürücü belgemi istedi. Tarafıma hız sınırını aştığım gerekçesiyle 427 TL idari para cezası uygulandı. Bunu, kamu görevi ifa ettiğim sırada; avukat olmam sebebiyle duruşmaya yetişmezsem müvekkilin haklarının ihlal olabileceğinden bahisle konuyu yargıya taşıdım. Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığım itiraz sonucu, kesin olmak suretiyle bir karar verildi. İlgili trafik cezası, kamu görevini ifa etmem, kastımın olmayışı ve çevreyi tehlikeye düşürmemem gerekçe gösterilerek iptal edildi.” dedi.

“Kamu görevi yapanlar, bu kararı emsal göstererek itirazda bulunabilir”

DHA’ya konuşan Düzgün, “Zorunlu sebeplerle hız sınırını ihlal etmiş doktor, hemşire ve sağlık çalışanı gibi kamu görevi yapanlar, bizim için verilen kararı emsal göstererek itirazda bulunabilir. Bunun dışında can güvenliği ya da yaşam hakkı söz konusu olduğunda örneğin birini hastaneye yetiştirme gibi durumlarda; bu tür cezaların iptal edilebileceğini de hukuki anlamda düşünmekteyim.” dedi.