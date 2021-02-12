İzmir'de hortum felaketi

İzmir'de meydana gelen hortum felaketinde, birçok ev, iş yeri zarar gördü. Arabaların, ağaçların devrildiği kent adeta savaş alanına döndü.

İzmir'de geçtiğimiz hafta yaşanan yağışların ardından, bu sefer de hortum felaketi meydana geldi.

Çeşme'nin Alaçatı ilçesinde ortaya çıkan hortum önüne ne çıktıysa aldı savurdu. Kıyıdaki tekneler ve iki lüks yat alabora olurken, elektrik direkleri ağaçlar devrildi. Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç ters döndü.

16 KİŞİ YARALANDI

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yaptığı açıklamada, Alaçatı Port bölgesinde akşam saatlerinde oluşan hortumun karada ve denizde hasara yol açtığını söyledi.

Hortum nedeniyle inşaat şantiyesinde bir vincin devrildiği ve 10'dan fazla kişinin yaralandığı bilgisini veren Oran, 3 teknenin de battığını ifade etti.

Karada ağır hasarın oluştuğunu belirten Oran, "Aralarında 200-250 hayvanın bulunduğu bir büyük damın da yer aldığı damlar da zarar gördü." dedi.

Ekrem Oran, hortum nedeniyle şu an için bir can kaybı olmadığını, belediye ekiplerinin sahadaki kurtarma, yardım ve hasar tespit çalışmaları yaptığını aktardı.

YAĞIŞ BÖLGE GENELİNDE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova başta olmak üzere İzmir'in bazı ilçelerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi. Araçlara zarar veren dolu yağışı, yolları beyaza bürüdü. Sağanak yağış bölge genelinde devam ediyor.





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