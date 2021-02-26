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    İzmir'de hurdacıların bölge kavgasında 1 kişi bıçaklandı

    Konak ilçesinde hurdacılık yapan iki kişinin tartışması birinin diğerini bıçaklamasıyla son buldu.
    • DHA
    • 26.02.2021 - 05:03
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 05:09
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    İzmir'de hurdacıların bölge kavgasında 1 kişi bıçaklandı

    İzmir’in Konak ilçesine bağlı Hurşidiye Mahallesi Fevzi Paşa Bulvarı'nda geçimini hurda toplayarak sağlayan Hüseyin E. ile Ali İhsan Y. arasında 1 hafta önce bölge tartışması çıktı.

    Tartışmanın ardından Hüseyin E. ile Ali İhsan Y., bugün aynı bulvar üzerinde karşılaştı.

    GÖĞSÜNDEN BIÇAKALDI

    Hüseyin E. ile Ali İhsan Y. arasında yine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali İhsan Y., Hüseyin E.'yi göğsünden bıçakladı.

    Hüseyin E. kanlar içerisinde yığılırken, Ali İhsan Y. ise olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada, göreve giden bir bekçi tarafından yakalandı.

    İzmir'de hurdacıların bölge kavgasında 1 kişi bıçaklandı VİDEO

    İzmir de hurdacıların bölge kavgasında 1 kişi bıçaklandı #1

    HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

    Gözaltına alınan Ali İhsan Y. emniyete götürülürken, ağır yaralanan Hüseyin E. ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hüseyin E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    İzmir de hurdacıların bölge kavgasında 1 kişi bıçaklandı #2

    İzmir de hurdacıların bölge kavgasında 1 kişi bıçaklandı #3

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