İzmir'de husumetlisini öldüren hurdacı tutuklandı

Aralarında husumet olan 24 yaşındaki Şehmus Çekin'i pompalı tüfekle öldüren hurdacı aileden oğul tutuklanırken, babayı arama çalışmaları sürüyor.

15 Nisan günü İzmir'in Bornova ilçesinde hurdacılık yapan Ercan D. ve babası Fırat D., aralarında husumet bulunan Şehmus Çekin ile karşılaştı.

Çekin'in Doğanlar Mahallesi'ndeki evinin önünde saat 16.00 sıralarında tartışan grup, kavga etmeye başladı.

Bu sırada Ercan D., evine giderek pompalı tüfeğini aldı.

Çekin'i pompalı tüfekle yaralayan baba ve oğlui olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Çekin kurtarılamadı

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çekin'i Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Çekin, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Oğul gözaltına alındı

Çekin'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis Ercan D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Baba aranıyor

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan D., tutuklandı. Polis, diğer şüpheli Fırat D.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.





