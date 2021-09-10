İzmir'de iki çocuk babası, kuzeni tarafından öldürüldü

İzmir'de iki çocuk babası, kuzeni tarafından öldürüldü

Buca ilçesinde Mustafa E., tartıştığı kuzeni Serkan E.'yi bıçakladıktan sonra başını sert cisimle ezerek öldürdü. Olay sonrası kaçan Mustafa E., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesi, Laleli Mahallesi 425 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede Mustafa E. ile evli ve ikiz kız çocuğu babası kuzeni Serkan E. arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLAYIP BAŞINI EZDİ

Tartışmanın büyümesiyle Mustafa E., Serkan E.'yi bıçakladıktan sonra başını sert cisimle ezdi ve kaçtı.

Babasının Serkan E.'ye ulaşamayınca merak edip, saat 13.00 sıralarında evine gitmesiyle olay ortaya çıktı.

CANSIZ BEDENİNİ BABASI BULDU

Kapıyı açan baba, oğlunu kanlar içinde yerde buldu.

İhbar üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Serkan E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcı ve polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Serkan E.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL KUZEN YAKALANDI

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mustafa E., olay yeri yakınlarında polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan Serkan E.'nin bir dönem Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gördüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

































