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    İzmir'de iki doktor, hasta ve yakını tarafından darbedildi

    Geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye giden şüpheli, yanındaki arkadaşı ile birlikte sıra beklememek için tartıştığı biri kadın, 2 doktoru darbetti. Kaçan şüpheliler yakalanıp, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 06.10.2020 - 09:00
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    İzmir'de iki doktor, hasta ve yakını tarafından darbedildi

    İzmir’de E.B., geçirdiği trafik kazasının ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi travma birimine getirildi.

    Sıraya alınan E.B., hemen tedavi edilmek istediğini söyleyince kadın doktor Ö.K., planlanan tedavi yöntemine uymasını ve sakin olup beklemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine E.B., kadın doktora hakaret etti.

    Ö.K.'nin yanındaki doktor O.T., E.B.'ye sakin olması ve bağırmaması yönünde ikazda bulundu.

    İKİ DOKTORU DARBETTİ

    E.B. ve yanında bulunan arkadaşı İ.H.Ç., doktorlar Ö.K. ve O.T.'yi darbetti. Doktorlar polisten yardım isterken, 2 şüpheli 35 AFC 320 plakalı araca binerek hastaneden kaçtı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    TABANCA VE UYUŞTURUCU BULUNDU

    Eşkal ve araç bilgisinden yola çıkan polis ekipleri, Ankara Caddesi üzerinde şüphelileri yakaladı. E.B. ve İ.H.Ç. ile yanlarında bulunan Ö.Ç., gözaltına alındı. Şüphelilerin üst araması ve araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

    İzmir de iki doktor, hasta ve yakını tarafından darbedildi #1

    CİNSEL İSTİSMAR SUÇLARI ÇIKTI

    Öte yandan, E.B.'nin yapılan kimlik sorgusunda, kasten yaralama, cinsel istismar ve madde kullanımından dosyası olduğu, İ.H.Ç.’nin ise cinsel istismar, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak gibi suçlardan sabıkası bulunduğu tespit edildi.

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