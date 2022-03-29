İzmir'de iki kişi arasında silahlı kavga: 1 ölü

Tire ilçesinde bilinmeyen nedenle iki kişi arasında başlayan tartışmanın alevlenmesi üzerine silahlar konuştu. Bacağından vurulan 2 çocuk babası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir’in Tire ilçesinde iki kişi arasındaki tartışma, tehlikeli boyuta taşındı.

Yiğit Akın (30) ve A.K. (20) arasında bilinmeyen nedenle başlayan kavga giderek alevlendi.

Silahların ateşlendiği kavga esnasında yaşananan arbedede, Yiğit Akın tabancayla vuruldu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç adam hayatını kaybetti.

YAKINLARI KENDİNDEN GEÇTİ

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yiğit Akın’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Hastane önüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Öte yandan cinayetin şüphelisi olduğu belirlenen 20 yaşındaki A.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.