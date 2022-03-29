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    İzmir'de iki kişi arasında silahlı kavga: 1 ölü

    Tire ilçesinde bilinmeyen nedenle iki kişi arasında başlayan tartışmanın alevlenmesi üzerine silahlar konuştu. Bacağından vurulan 2 çocuk babası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 10:53
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    İzmir'de iki kişi arasında silahlı kavga: 1 ölü

    İzmir’in Tire ilçesinde iki kişi arasındaki tartışma, tehlikeli boyuta taşındı.

    Yiğit Akın (30) ve A.K. (20) arasında bilinmeyen nedenle başlayan kavga giderek alevlendi.

    Silahların ateşlendiği kavga esnasında yaşananan arbedede, Yiğit Akın tabancayla vuruldu.

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç adam hayatını kaybetti.

    İzmir de iki kişi arasında silahlı kavga: 1 ölü #1

    YAKINLARI KENDİNDEN GEÇTİ

    Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yiğit Akın’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Hastane önüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

    KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

    Öte yandan cinayetin şüphelisi olduğu belirlenen 20 yaşındaki A.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


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