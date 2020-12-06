İzmir’de iki komşunun kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Husumetli olduğu iddia edilen komşuların silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir’in Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi 6106/23 sokakta aralarında husumet bulunan Kamil Tokmak (40) ile Bekir Ş. (59), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Kamil Tokmak evinden çıkarak Bekir Ş.'nin evine gitti.

KARNINDAN VURDU

İki komşunun tartışması, gerginliğin artması sonucu silahlı kavgaya dönüştü. Bekir Ş., evine gelen Kamil Tokmak'ı tabancayı ateşleyerek karnından vurdu.

Tokmak, kanlar içerisinde yere yığılırken, Bekir Ş. ise cipe binerek olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Tokmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

BESİCİLİK YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYORDU

Olay yeri ekipleri ise evde ve binada incelemelerde bulundu. Besicilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Tokmak'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ZANLI YAKALANDI

Polis, cinayet zanlısı Bekir Ş.'yi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Tokmak'ın izini süren polis eklipleri, zanlıyı bir eve saklanmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Bekir Ş., sorgulanmak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.