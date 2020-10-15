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İzmir’de iki köpeğe boruyla şiddet uyguladı

İzmir’de iki köpeğe boruyla şiddet uyguladı

Sosyal medyada yayılan görüntüler, hayvanseverleri ayağa kaldırırken, elektrik teknisyeni olan şahısla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadığı belirtildi.