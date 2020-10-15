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- İzmir’de iki köpeğe boruyla şiddet uyguladı
İzmir’de iki köpeğe boruyla şiddet uyguladı
Sosyal medyada yayılan görüntüler, hayvanseverleri ayağa kaldırırken, elektrik teknisyeni olan şahısla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadığı belirtildi.
- DHA
- 15.10.2020 - 12:04
İzmir’in Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi 3010 Sokak'ta, elektrik teknisyeni olduğu öğrenilen E.K., elindeki doğalgaz borusuyla iki sokak köpeğine şiddet uyguladı.
E.K.'nin köpeklere acımasızca vurması, balkona çıkan bir mahallelinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
HAYVANSEVERLER AYAĞA KALKTI
Görüntüleri sosyal medyada paylaşan mahalleli, hayvanseverleri ayağa kaldırdı.
Bu anlara binlerce tepki mesajı yağarken, elektrik teknisyeni olan şahısla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadığı belirtildi.