Dolar
7.937
0.3337%
Euro
9.302
0.1097%
Altın
1895.04
-0.3601%
Borsa
1185.37
-0.3296%
G. Altın
484.025
0.0767%
Bitcoin
90187.02
-0.7402%
EXEN Coin
11.82
-2.23%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    İzmir’de iki köpeğe boruyla şiddet uyguladı

    Sosyal medyada yayılan görüntüler, hayvanseverleri ayağa kaldırırken, elektrik teknisyeni olan şahısla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadığı belirtildi.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 12:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de iki köpeğe boruyla şiddet uyguladı

    İzmir’in Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi 3010 Sokak'ta, elektrik teknisyeni olduğu öğrenilen E.K., elindeki doğalgaz borusuyla iki sokak köpeğine şiddet uyguladı.

    E.K.'nin köpeklere acımasızca vurması, balkona çıkan bir mahallelinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    HAYVANSEVERLER AYAĞA KALKTI

    Görüntüleri sosyal medyada paylaşan mahalleli, hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

    Bu anlara binlerce tepki mesajı yağarken, elektrik teknisyeni olan şahısla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadığı belirtildi.

    İzmir’de iki köpeğe boruyla şiddet uyguladı #1

    İzmir’de iki köpeğe boruyla şiddet uyguladı #2

    İzmir’de iki köpeğe boruyla şiddet uyguladı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir