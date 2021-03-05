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- İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Seyir halindeki motosikletlerin çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.
- İHA
- 05.03.2021 - 20:49
İzmir'in Bayındır Yolu Caddesi'nde, Murat Aksu (35) idaresindeki tescilsiz motosiklet, yanında seyreden Levent Erdince'nin kullandığı 35 ACK 021 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çarpışmanın etkisiyle düşerek başını yere vuran Murat Aksu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Levent Erdince'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın ardından hurdaya dönen motosikletler çekici yardımı ile otoparka çekildi. Yaşamını yitiren Aksu'nun cenazesi savcılığın ön incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.