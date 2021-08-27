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    İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 3 Yaralı

    İki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Hastaneye sevk edilen sürücülerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 13:53
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    İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 3 Yaralı

    İzmir'in Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'nde, Hatboyu Caddesi İnkılap Alt Geçidi'nde Oğan Özer'in kullandığı 06 BMC 265 plakalı motosiklet, Civan Cem Deli idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

    Çarpma sonucu motosikletlerden birisi savrularak, yabancı uyruklu Omar Qaddo'ya çarptı.

    SÜRÜCÜLERİN DURUMU AĞIR

    Kazayı gören diğer vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılırken, 2 motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe yeniden açıldı. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de iki motosiklet çarpıştı: 3 Yaralı #1

    İzmir de iki motosiklet çarpıştı: 3 Yaralı #2

    İzmir de iki motosiklet çarpıştı: 3 Yaralı #3

    İzmir de iki motosiklet çarpıştı: 3 Yaralı #4

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