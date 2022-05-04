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İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
- 04.05.2022 - 09:42
İzmir’in Aliağa ilçesi Şakran Mahallesi'nde yaşanan kazada, Çanakkale yönünden gelen İsmail B. idaresindeki otomobil ile Uğur G. idaresindeki araç, Bölük kavşağında çarpıştı.
İHA'nın haberine göre; İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
8 yaralı hastaneye kaldırıldı
Kaza sonucu araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralanırken, otomobil içerisinde sıkışan yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı