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    İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

    Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
    • 04.05.2022 - 09:42
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    İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

    İzmir’in Aliağa ilçesi Şakran Mahallesi'nde yaşanan kazada, Çanakkale yönünden gelen İsmail B. idaresindeki otomobil ile Uğur G. idaresindeki araç, Bölük kavşağında çarpıştı.

    İHA'nın haberine göre; İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

    8 yaralı hastaneye kaldırıldı

    Kaza sonucu araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralanırken, otomobil içerisinde sıkışan yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

    İzmir de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı #1

    İzmir de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı #2

    İzmir de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı #3


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