İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

İzmir’in Aliağa ilçesi Şakran Mahallesi'nde yaşanan kazada, Çanakkale yönünden gelen İsmail B. idaresindeki otomobil ile Uğur G. idaresindeki araç, Bölük kavşağında çarpıştı.

İHA'nın haberine göre; İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

8 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucu araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralanırken, otomobil içerisinde sıkışan yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı