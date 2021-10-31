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    İzmir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

    Tire ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 31.10.2021 - 21:31
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    İzmir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

    İzmir'de Tire- Ödemiş karayolu kırsal Doyranlı Mahallesi yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.

    KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

    Ödemiş'ten Tire yönüne giden Canberk Babacan yönetimindeki 34 AEA 311 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Hüseyin Kocaoğlan yönetimindeki 35 ASC 565 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

    BİR ARAÇTAKİ 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Araçların demir yiğını haline dönüştüğü kazada sürücü Kocaoğlan ile yakını Havva Kocaoğlan olay yerinde, Fadime Koyun ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Diğer otomobilde bulunan yaralılar sürücü Canberk Babacan, Gizemay Babacan ve Figen Ketenci ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    İzmir de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü #1

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