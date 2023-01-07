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- İzmir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
İzmir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Tire ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- 07.01.2023 - 20:40
İzmir'de Tire-Bayındır kara yolunun Hüseyin Ağa Köprüsü mevkisinde Aydın A. yönetimindeki 35 UE 564 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sabri S'nin kullandığı 35 YEZ 34 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 35 YEZ 34 plakalı otomobilde yangın çıktı.
Yangın söndürüldü
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
AA'nın haberine göre, kazada yaralanan sürücüler ile 35 YEZ 34 plakalı otomobilde bulunan Aysel S. ve Miraç S., sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.