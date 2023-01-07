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    İzmir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

    Tire ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    • 07.01.2023 - 20:40
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    İzmir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

    İzmir'de Tire-Bayındır kara yolunun Hüseyin Ağa Köprüsü mevkisinde Aydın A.  yönetimindeki 35 UE 564 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sabri S'nin kullandığı 35 YEZ 34 plakalı otomobil çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle 35 YEZ 34 plakalı otomobilde yangın çıktı.

    Yangın söndürüldü

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    AA'nın haberine göre, kazada yaralanan sürücüler ile 35 YEZ 34 plakalı otomobilde bulunan Aysel S. ve Miraç S., sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    İzmir de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı #1

    İzmir de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı #2

    İzmir de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı #3


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