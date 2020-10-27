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    İzmir'de ikinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

    Beton zemine düşerek ağır yaralanan ve yoldan geçenlerin fark ettiği küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 07:22
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    İzmir'de ikinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

    İzmir’in Karabağlar ilçesi Yurtoğlu Mahallesi'ndeki iki katlı evde, Eyüp Odunkıran (2) ailesinden gizli balkona çıktı.

    Burada oynayan küçük çocuk, dengesini kaybederek balkon demirlerinin arasından düştü.

    YOLDAN GEÇENLER GÖRDÜ

    Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan talihsiz çocuğu, kısa bir süre sonra çevredeki vatandaşlar gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Eyüp Odunkıran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    İzmir de ikinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü #1

    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Eyüp Odunkıran'ın öldüğünü duyan yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Eyüp Odunkıran'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İzmir de ikinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü #2

    İzmir de ikinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü #3

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