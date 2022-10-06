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    İzmir'de inşaat işçisi tartıştığı oğlunu kalbinden vurdu

    Konak'ta kahvaltı sofrasında tartıştığı oğlu Kenan Sinan C.'yi tabancayla kalbinden vuran Y.C., olay yerinden kaçtı. Yaralı Kenan Sinan C. hayatını kaybetti.
    • 06.10.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 15:32
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    İzmir'de inşaat işçisi tartıştığı oğlunu kalbinden vurdu

    İzmir Konak ilçesinde 61 yaşındaki Y.C., kahvaltı sofrasında tartıştığı 41 yaşındaki oğlu Kenan Sinan C.'ye dehşet saçtı.

    İnşaat işi ile uğraşan Y.C., kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu Kenan Sinan C. ile tartışmaya başladı.

    Nabızların yükseldiği tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Evdeki tabanca ile ateş açan Y.C., oğlunu göğsünden vurdu. Kenan Sinan C.  kanlar içinde yere yığılırken, Y.C. ise kaçtı.

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    Yaralı hayatını kaybetti

    Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Kenan Sinan C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kenan Sinan C.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Şüpheli aranıyor

    DHA'nın haberine göre, ekipler, Y.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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