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    İzmir'de iş arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

    Mesai arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayarak yaşamını yitiren Meral Şen, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
    • İHA
    • 21.02.2021 - 12:46
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    İzmir'de iş arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

    İzmir’de yaşayan 2 çocuk annesi Meral Şen (40), Kemalpaşa ilçesinde sokak ortasında mesai arkadaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.

    Yaralı kadın sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

    MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

    Şen'in cenazesi, memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Esenköy Mahallesi'nde bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    İzmir de iş arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi #1

    İzmir de iş arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi #2

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