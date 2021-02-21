- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de iş arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
İzmir'de iş arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Mesai arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayarak yaşamını yitiren Meral Şen, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
- İHA
- 21.02.2021 - 12:46
İzmir’de yaşayan 2 çocuk annesi Meral Şen (40), Kemalpaşa ilçesinde sokak ortasında mesai arkadaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Yaralı kadın sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ
Şen'in cenazesi, memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Esenköy Mahallesi'nde bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.