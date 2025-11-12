İzmir'de iş kazası: 22 yaşındaki genç can verdi

- İzmir'de 22 yaşındaki işçi Ali Can Gürer, arızalı projektörü tamir ederken 4 metre yükseklikten düştü.
- Hastaneye kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
İzmir'in Urla ilçesindeki sitede elektrikçi olarak çalışan Ali Can Gürer, sitenin spor sahasının projektörünü tamir ederken 4 metreden zemine düştü.
Ağır yaralanan 22 yaşındaki işçi için ambulans çağırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.