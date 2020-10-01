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İzmir'de iş yerine girmeye çalışan hırsız, tüfekler vuruldu

İzmir'de iş yerine girmeye çalışan hırsız, tüfekler vuruldu

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, hırsızlık yapmak için iş yerine girmeye çalışan 2 hırsızdan birini pompalı tüfekle vurdu.