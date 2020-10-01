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- İzmir'de iş yerine girmeye çalışan hırsız, tüfekler vuruldu
İzmir'de iş yerine girmeye çalışan hırsız, tüfekler vuruldu
İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, hırsızlık yapmak için iş yerine girmeye çalışan 2 hırsızdan birini pompalı tüfekle vurdu.
- AA
- 01.10.2020 - 06:30
İzmir'in Konak ilçesinde bir kafeye dadanan 2 hırsız, beklemedikleri bir şok yaşadı.
Birol S. ile Ercan H, Yeşildere Caddesi üzerindeki bir kafeye hırsızlık amaçlı girmeye çalıştı.
HIRSIZLARI GÖRDÜ, BİRİNİ YARALADI
O sırada kafede bulunan Ahmet K, şüphelileri görünce pompalı tüfekle ateş açarak Birol S'yi yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
YARALI HIRSIZIN DURUMU AĞIR
Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Diğer şüpheli Ercan H. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
AYNI GECE ARAÇLARI DA SOYMUŞLAR
Şüphelilerin aynı gece hırsızlık amaçlı otomobillere girdiği de belirlendi.