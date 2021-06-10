İzmir’de işçi servisi mobilya mağazasına daldı: 12 yaralı

Buca ilçesinde işçileri evine dağıtan midibüs, freninin tutmaması sonucu önce bir otomobile çarptı, ardından mobilya mağazasına daldı. Kazada 12 kişi yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı İnönü Mahallesi 677 Sokak üzerinde, Mustafa P. (46) idaresindeki 35 S 87139 plakalı midibüs, ambalaj sektöründe çalışan işçileri evlerine dağıtmak isterken otobüsün freninin tutmaması üzerine önce 07 JK 940 plakalı Renault marka otomobile çarptı ardından mobilya mağazasına daldı.

12 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk belirlemelere göre 12 yaralı ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

MAĞAZADA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Öte yandan, mobilya mağazasında büyük çapta hasar meydana gelirken, gözaltına alınan midibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.