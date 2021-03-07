İzmir'de işçi taşıyan kamyonet devrildi: 11 yaralı

Tarım işçilerinin bulunduğu kamyonetin kaza yapması sonucu yaralanan 11 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Hatice Çevik'in kullandığı 09 EL 157 plakalı kamyonet, Pirinççi Mahallesi'nin Kızılkule mevkisinde devrildi.

1'İ AĞIR 11 YARALI

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Durumu ağır olan Yılmaz Çevik (1) İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.