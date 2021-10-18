Karabağlar ilçesinde işçi yeleği giyerek fiber kablo hırsızlığı yapan 3 şahıs tutuklandı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı İhsan Alyanak Mahallesi 4959 Sokak’ta bir telekomünikasyon şirketi yetkilisi, internetin kesik olduğuna dair aldığı şikayet üzerine sokakta araştırma yaparken, sokak üzerinde bulunan iki rögarın içerisindeki 135'er metre 3 adet 200-0,5 mm ve 135 metre 20-0,5 mm özelliğindeki bakır kabloların çalınmış olduğunu fark etti.

Şirket yetkilisi, olayda yaklaşık 30 bin lira kadar zararlarının olduğunu, kurumu adına hırsızlık yapan şahıslardan davacı ve şikâyetçi olduğunu beyan ederek şikayetçi oldu.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, civardaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek çalışma başlattı.

KİRALIK OTOMOBİLLE GELDİLER

Görüntülerde, şüphelilerin yetkililerin giydiği iş yeleklerinden giymesi nedeniyle vatandaşların telekomünikasyon şirketinin çalışması zannederek durumdan şüphelenmedikleri tespit edildi.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin olay yerine kiralık bir otomobil ile geldiğini belirledi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN ESKİ ÇALIŞAN OLDUĞU BELİRLENDİ

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim tarihinde gerçekleştirilen operasyonla içlerinde eski telekomünikasyon şirketi çalışanın da olduğu M.S.K., F.Ö., M.Ş. isimli şahısları yakaladı.

İzmir’de işçi yeleği giyen hırsızlar, fiber kabloları çaldı VİDEO



HIRSIZLIK MALINI SATMA SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin ifadesi üzerine çalınan kabloları satın alan E. U. isimli şüpheli de hırsızlık malını satın almak suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden hırsızlık olayına karışan M.S.K., F.Ö., M.Ş., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.