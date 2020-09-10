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    İzmir'de iskeletin halatı koptu: 2 işçi ölümden döndü

    Konak ilçesinde,bir binanın en üst katına tabela asmak için kurdukları iskelenin halatı kopunca 2 işçi adeta ölümden döndü. İşçilerden biri, binanın son katındaki camı ayağıyla kırarak içeri atladı.
    • İHA
    • 10.09.2020 - 04:22
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    İzmir'de iskeletin halatı koptu: 2 işçi ölümden döndü

    İzmir’in Konak ilçesine bağlı İsmet Kaptan Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda öğle saatlerinde gerçekleşen olayda, 2 işçi bir binanın en son katına tabela takmak için iskele kurdu.

    Vincin halatlarından birinin gevşediğini fark eden işçiler, binanın çatısında bulunan iskele demirine tutunurken o esnada halat koptu.

    İskele, büyük bir gürültüyle düşerken binada bulunan camları da parçaladı.

    İskelenin düştüğünü, işçilerinde binanın en üst katında mahsur kaldığı gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    İzmir'de iskeletin halatı koptu: 2 işçi ölümden döndü VİDEO


    KENDİNİ BİNANIN İÇİNE ATTI

    İskelenin büyük bir gürültüyle düştüğü anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken iskele demirine tutunan işçi ise binanın camını ayağıyla kırarak kendisini binanın içerisine attı.

    İskelenin halatının gevşediğini fark eden diğer işçi ise halatlara çatıya tırmanarak hayatını kurtardı.

    İzmir’in en işlek caddelerinden birinde meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    İzmir de iskeletin halatı koptu: 2 işçi ölümden döndü #1

    İzmir de iskeletin halatı koptu: 2 işçi ölümden döndü #2

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