İzmir'de işten çıkarmakla tehdit eden kişiyi öldürdü

Madencilik firmasında çalışan bir işçi, kendisini tehdit eden kişiyi av tüfeğiyle vurarak ölümüne neden oldu.

İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Aşağı Mahallesi'nde bulunan Pekmez Pazarı Camii önünde, özel bir madencilik firmasında çalışan H.D. (32) ile kendisini işten çıkarılmakla tehdit ettiği öne sürülen Esat Oğuz (35) arasında tartışma çıktı.

İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

AV TÜFEKLİ KAVGA

Bu sırada H.D, av tüfeğiyle Esat Oğuz'a ateş açtı. Baş kısmına mermiler isabet eden Oğuz, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından polisi arayan şüpheli H.D., kendisini ihbar etti. Şüpheli, olayda kullandığı tüfekle birlikte olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. H.D.’nin emniyetteki ilk ifadesinde, maktulün evinin yanına gelerek kendisini işten çıkarılma konusu ile ilgili tehdit ettiğini ve dayanamayıp Oğuz’u tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi.

İŞTEN ÇIKARILMA MESELESİ CİNAYETLE BİTTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Esat Oğuz’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetin işlendiği yerde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, Oğuz’un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kınık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.