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    İzmir'de istinat duvarının çökme anı

    Aşırı yağışın etkili olduğu kentte, istinat duvarının çökme anı kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 27.01.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 17:45
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    İzmir'de istinat duvarının çökme anı

    İzmir'de dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

    Bazı bölgeler; ağaç devrilmesi, çatı uçması ve su baskını gibi olaylara sahne oldu.

    Kent genelinde en fazla yağışı Beydağ ilçesinin aldığı belirtildi.

    İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

    Metrekareye 51 kilo yağış düşen ilçedeki bir istinat duvarı, toprak kayması sonucu yıkıldı.

    Duvarın yıkılma anı, apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    İzmir’de istinat duvarının çökme anı ViDEO

    İzmir de istinat duvarının çökme anı #1

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