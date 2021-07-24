İzmir'de izmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi

İzmir'in Dikili ilçesinde hayvan damlarının da bulunduğu makilik alanda çıkan yangın ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

İzmir'de Dikili Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 500 metre, yerleşim yerlerine ise 150 metre mesafede, hayvan damlarının da bulunduğu Askertepe mevkisindeki makilik alanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Atılan sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangında, alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 4 arazöz ile Büyükşehir, Dikili ve Bergama itfaiye gruplarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

TEKRAR ALEVLENDİ

Söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle bir süre sonra yeniden alevlendi. Alevlere, soğutma çalışması yapan iki itfaiye aracı ile müdahale edildi. Bölgeden ayrılan diğer ekipler geri çağrıldı.

Alevler geniş bir alana yayılırken, çevredeki konutlarda yaşayanlar hortumlar ve kovalarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Vatandaşlar kazma, kürek, dal parçası gibi ne bulduysa alevlere müdahalede bulundu.

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SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Takviye olarak Dikili Belediyesinden 1 su tankeri geldi. Daha önce bölgeden ayrılan arazözlerin de gelmesiyle alevler yarım saatlik çaba sonucunda tekrar söndürüldü.

İlk belirlemelere göre 18 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.