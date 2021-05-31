Koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen kumar oynanan bir işletmeye, jandarma tarafından baskın gerçekleştirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir işletmede kumar oynandığına yönelik ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ekipler, 24 Mayıs günü belirlenen adrese baskın yaptı.

43 KİŞİ YAKALANDI

Gerçekleştirilen baskında toplam 43 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Kumar oynadığı tespit edilen 43 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten; işletme sahibine ise kapalı olması gereken iş yerini açık bulundurmaktan, toplam 213 bin 553 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'de jandarma ekipleri kumar oynanan işletmeye baskın yaptı VİDEO

KUMAR OYNAMAK İÇİN KULLANILAN MATERYALLERE EL KONULDU

Öte yandan, 'Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçunu işleyen 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatılırken, kumar oynamak için kullanılan materyallere de jandarma ekipleri tarafından el konuldu.



