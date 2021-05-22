İzmir'de kablo çalmak isteyen şahıs elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti

İzmir Karşıyaka ilçesinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 8 katlı binadan kablo çalmak isterken elektrik akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremin ardından boşaltılan ve kentsel dönüşüm kapsamına katılan binadan kablo çalmak isteyen Uğur S., buradan elektrik kablosu çalmak istedi.

Kabloyu kesmek isteyen Uğur S., elektik akımına kapılarak yere düştü.

Şüpheli şahsı yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

UĞUR S. HASTANEDE YAŞAMINI KAYBETTİ

Uğur S. en yakın hastaneye kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Elektrik firması yetkilileri de binada çalışma gerçekleştirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Hastaneye gelen savcının incelemesinin ardından Uğur S’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.