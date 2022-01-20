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- İzmir'de kaçak cinsel performans artırıcı ürünlere operasyon
İzmir'de kaçak cinsel performans artırıcı ürünlere operasyon
Konak ilçesinde cinsel sprey, damla ve hapların kaçak şekilde satıldığı yönündeki ihbarla, polis ekipleri operasyon başlattı. Yapılan baskınlarda, 20 bin 572 adet cinsel ürün ele geçirildi.
- İHA
- 20.01.2022 - 12:50
- Güncelleme : 20.01.2022 - 12:52
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri, depo ve iş yerlerinde merdiven altı diye tabir edilen yerlerde ve sağlıksız ortamlarda depolanan ve satışa sunulan sahte cinsel performans artırıcı ilaç bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
2 İŞ YERİ VE DEPOYA BASKIN
Bu kapsamda çalışma başlatan ekipler, adresleri önceden belirlenen 2 iş yeri ve 1 depoya baskın düzenledi.
20 BİN 572 ADET CİNSEL ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda, 20 bin 572 adet cinsel ürün (hap, sprey, damla) ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.