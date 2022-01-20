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İzmir'de kaçak cinsel performans artırıcı ürünlere operasyon

İzmir'de kaçak cinsel performans artırıcı ürünlere operasyon

Konak ilçesinde cinsel sprey, damla ve hapların kaçak şekilde satıldığı yönündeki ihbarla, polis ekipleri operasyon başlattı. Yapılan baskınlarda, 20 bin 572 adet cinsel ürün ele geçirildi.