İzmir'de kaçak elektrik kullanılan evde uyuşturucu yetiştirdiler

İzmir'de, kaçak elektrik kullanılan evde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Menemen ilçesindeki bir evde, kaçak elektrik kullanıldığı ve içerideki kişilerin kapıyı açmadığı ihbarı üzerine adrese giden jandarma ekipleri, evdeki yoğun kokudan şüphelenip evde arama yaptı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evde 98 kök kenevir bitkisi ile 20 gram kenevir tohumu, çürümüş kenevir yaprakları ve kenevir yetiştirmek için düzenek ele geçiren ekipler, evdeki 4 zanlıyı gözaltına aldı.