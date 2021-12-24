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    İzmir'de kaçak elektrik kullanılan evde uyuşturucu yetiştirdiler

    İzmir'de, kaçak elektrik kullanılan evde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.
    • AA
    • 24.12.2021 - 01:39
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    İzmir'de kaçak elektrik kullanılan evde uyuşturucu yetiştirdiler

    İzmir'in Menemen ilçesindeki bir evde, kaçak elektrik kullanıldığı ve içerideki kişilerin kapıyı açmadığı ihbarı üzerine adrese giden jandarma ekipleri, evdeki yoğun kokudan şüphelenip evde arama yaptı.

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Evde 98 kök kenevir bitkisi ile 20 gram kenevir tohumu, çürümüş kenevir yaprakları ve kenevir yetiştirmek için düzenek ele geçiren ekipler, evdeki 4 zanlıyı gözaltına aldı.

    İzmir de kaçak elektrik kullanılan evde uyuşturucu yetiştirdiler #1

    İzmir de kaçak elektrik kullanılan evde uyuşturucu yetiştirdiler #2

    İzmir de kaçak elektrik kullanılan evde uyuşturucu yetiştirdiler #3

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