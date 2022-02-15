Euro
15.50
0.88%
Dolar
13.65
0.43%
Altın
813.24
-0.58%
Borsa
2051
2.44%
Bitcoin
604.733
5.22%
BTXN Coin
37.85
2.29%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    İzmir’de kaçak kesim operasyonu: Eşek ve katırlar kurtarıldı

    Kaçak kesim ihbarı üzerine yapılan baskında 10’u katır, 3’ü eşek olmak üzere 13 hayvan kurtarıldı, 6 hayvanın kesildiği tespit edildi. Kaçak kesim yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 13:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de kaçak kesim operasyonu: Eşek ve katırlar kurtarıldı

    İzmir’in Konak ilçesine bağlı İşçiler Caddesi’nde bulunan eski un fabrikası civarında kaçak kesim ihbarı alan ekipler harekete geçti.

    Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon yaptı.

    Kaçak kesim yapan üç kişi suçüstü yakalandı. Baskında, 10’u katır, 3’ü eşek olmak üzere 13 hayvan kurtarılarak koruma altına alındı.

    KESİLEN UZUVLAR İMHA EDİLDİ

    Tek toknaylı hayvanların kesildiği belirlenirken, katledilen tek toynaklı 6 hayvana ait deri ve kesilen uzuvlar, Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgeden alınarak güvenli şekilde imha edildi.

    Kaçak kesim yaparken yakalanan 3 kişi, kesimini gerçekleştirdikleri hayvanların kendilerine ait olduğunu, bağlı halde bulunan hayvanların ise kendilerine ait olmadıklarını öne sürdü.

    İzmir’de kaçak kesim operasyonu: Eşek ve katırlar kurtarıldı #1

    SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

    Suçüstü yakalanan üç kişi hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununa göre yasal işlem uygulanmak üzere ortak tutanak tanzim edildi ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

    PARA CEZASI ALMALARI BEKLENİYOR

    Kaçak kesim yapılan alanda bağlı olarak bulunan katır ve eşekler, Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na teslim edildi. Hayvanları katleden şahısların, ağır para cezası alması bekleniyor.

    İzmir’de kaçak kesim operasyonu: Eşek ve katırlar kurtarıldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Antalya'da paramotorla sahildekilerin yanına düştü
    Gündem

    Antalya'da paramotorla sahildekilerin yanına düştü

    Üsküdar'da 2 kişinin ölümüne neden olan şahıs, aileden helallik istedi
    3. Sayfa

    Üsküdar'da 2 kişinin ölümüne neden olan şahıs, aileden helallik istedi

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Görüş Bildir