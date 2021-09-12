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İzmir'de kaçak oyuncak operasyonu
Bir depoda saklı bulunan piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında soruşturma açıldı.
- DHA
- 12.09.2021 - 13:04
- Güncelleme : 12.09.2021 - 13:28
İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı semtindeki bir depoda, ülkeye kaçak yollardan sokulan oyuncaklar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
10 BİN 330 KAÇAK OYUNCAK ELE GEÇİRİLDİ
Depoya operasyon düzenleyen ekipler, Çin'den geldiği tahmin edilen ve piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan, kolilerde gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirdi.
Oyuncakların herhangi bir sağlık denetiminden geçmediği ve kanserojen etkilere sahip olabileceği belirtildi.
2 ŞÜPHELİYE SORUŞTURMA
Ekipler, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılmak üzere tutanak tutup savcılığa gönderdi. Savcılık, şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.