Euro
10.012
0.19%
Dolar
8.4557
0.22%
Altın
486.11
-0.14%
Borsa
1.439
-0.96%
Bitcoin
389.207
0.79%
EXEN Coin
25.01
1.66%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    İzmir'de kaçak oyuncak operasyonu

    Bir depoda saklı bulunan piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında soruşturma açıldı.
    • DHA
    • 12.09.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 13:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de kaçak oyuncak operasyonu

    İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı semtindeki bir depoda, ülkeye kaçak yollardan sokulan oyuncaklar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    10 BİN 330 KAÇAK OYUNCAK ELE GEÇİRİLDİ

    Depoya operasyon düzenleyen ekipler, Çin'den geldiği tahmin edilen ve piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan, kolilerde gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirdi.

    Oyuncakların herhangi bir sağlık denetiminden geçmediği ve kanserojen etkilere sahip olabileceği belirtildi.

    2 ŞÜPHELİYE SORUŞTURMA

    Ekipler, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılmak üzere tutanak tutup savcılığa gönderdi. Savcılık, şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

     


    İzmir de kaçak oyuncak operasyonu #1

    İzmir de kaçak oyuncak operasyonu #2

    İzmir de kaçak oyuncak operasyonu #3

    İzmir de kaçak oyuncak operasyonu #4

    İzmir de kaçak oyuncak operasyonu #5

    İzmir de kaçak oyuncak operasyonu #6

    İzmir de kaçak oyuncak operasyonu #7

    İzmir de kaçak oyuncak operasyonu #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir