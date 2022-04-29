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    İzmir'de kaçak tütün operasyonu

    Menemen ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 230 kilogram kaçak tütün, çok sayıda boş ve dolu bandrolsüz makaron ile sigara sarma makineleri ele geçirildi
    • DHA
    • 29.04.2022 - 06:13
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    İzmir'de kaçak tütün operasyonu

     

    Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve bandrolsüz sigara satışının önlenmesi adına yaptıkları çalışma sonucunda, Gölcük Mahallesi'ndeki iki ayrı adresin depo ve üretim yeri olarak kullanıldığını tespit etti.

    3 kişi yakalandı, 230 kilo kaçak tütün ele geçirildi

    DHA'nın haberine göre; söz konusu adresleri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. Operasyonda  F.T. (36), K.T. (37) ve R.T. (63) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada, 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 244 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron,  75 bin 600 adet banrolsüz dolu makaron, 2 sigara sarma makinesi, paketlenmiş halde 9 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ve bir tüfek ele geçirildi.

    Operasyonla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

     

    İzmir de kaçak tütün operasyonu #1

    İzmir de kaçak tütün operasyonu #2


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