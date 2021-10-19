Euro
10.8218
-0.27%
Dolar
9.2851
-0.49%
Altın
531.11
0.25%
Borsa
1.428
0.75%
Bitcoin
577.794
-0.26%
EXEN Coin
20.62
1.77%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    İzmir'de kaçak ürün operasyonu

    Polis ekipleri, piyasa değeri 33 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirdi.
    • İHA
    • 19.10.2021 - 10:16
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 10:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de kaçak ürün operasyonu

    İzmir'de 11-18 Ekim tarihleri arasında il genelinde çeşitli adreslere 6 ayrı operasyon düzenlendi.

    Operasyonlar sırasında adreslerde yapılan aramalarda çeşitli maddeler ele geçirildi.

    OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

    Bunlar arasında 1 milyon 318 bin adet makaron, 799 bin adet sarma sigara, 731 kilogram tütün ve nargile tütünü, 799 bin 40 adet kaçak sigara malzemesi, 9 bin 305 adet sikke, 497 adet tarihi eser, 22 bin 400 adet kaçak emtia ürünü, 25 adet cep telefonu ile 1 adet tüfek ve 4 adet fişek olduğu kaydedildi.

    PİYASA DEĞERİ 33 MİLYON LİRA

    Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 33 milyon lira olduğu değerlendirilirken, olaylarla ilgili 11 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

    İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün yakalandı ViDEO

    İzmir de kaçak ürün operasyonu #1

    İzmir de kaçak ürün operasyonu #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir