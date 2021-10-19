İzmir'de kaçak ürün operasyonu

Polis ekipleri, piyasa değeri 33 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirdi.

İzmir'de 11-18 Ekim tarihleri arasında il genelinde çeşitli adreslere 6 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sırasında adreslerde yapılan aramalarda çeşitli maddeler ele geçirildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Bunlar arasında 1 milyon 318 bin adet makaron, 799 bin adet sarma sigara, 731 kilogram tütün ve nargile tütünü, 799 bin 40 adet kaçak sigara malzemesi, 9 bin 305 adet sikke, 497 adet tarihi eser, 22 bin 400 adet kaçak emtia ürünü, 25 adet cep telefonu ile 1 adet tüfek ve 4 adet fişek olduğu kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 33 MİLYON LİRA

Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 33 milyon lira olduğu değerlendirilirken, olaylarla ilgili 11 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün yakalandı ViDEO