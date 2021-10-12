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- İzmir’de, kaçak yılan derileri ele geçirildi
İzmir’de, kaçak yılan derileri ele geçirildi
Bayraklı ilçesindeki bir iş yerinde, kaçak yollarla ülkeye sokulan ve nesli tükenmekte olan su ve piton yılanlarına ait 31 deri ele geçirildi.
- İHA
- 12.10.2021 - 12:58
- Güncelleme : 12.10.2021 - 13:13
İzmir’de, kaçakçılık faaliyetleri yürüten şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…
Bayraklı ilçesinde bulunan bir iş yerinde, nesli tükenmekte olan yılan derilerinin bulunduğu bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
PİYASA DEĞERİ 200 BİN LİRA
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan 31 adet piton ve su yılanı derileri ele geçirildi.
İzmir’de, kaçak yılan derileri ele geçirildi VİDEO
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Yılan derileri, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.