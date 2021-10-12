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İzmir’de, kaçak yılan derileri ele geçirildi

İzmir’de, kaçak yılan derileri ele geçirildi

Bayraklı ilçesindeki bir iş yerinde, kaçak yollarla ülkeye sokulan ve nesli tükenmekte olan su ve piton yılanlarına ait 31 deri ele geçirildi.